Khan Yunis, no sul de Gaza, é cenário nesta quarta-feira (31) de combates violentos entre o Hamas e o Exército de Israel, que admitiu ter começado a inundar túneis do movimento islamista palestino, um dos grandes alvos táticos da guerra.

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Lula demite diretor adjunto da Abin por suposta espionagem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou o diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alessandro Moretti, em meio a uma investigação sobre espionagem ilegal durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme publicado no Diário Oficial da União na terça-feira (30).

CONCHAGA:

Americano aguarda a 'Cidade Bitcoin' de Bukele em uma praia de El Salvador

Quando o presidente, Nayib Bukele, anunciou a construção da "Bitcoin City", a primeira metrópole "bitcoiner" do mundo, Corbin Keegan deixou sua vida em Chicago, nos Estados Unidos, e decidiu se mudar para El Salvador. Dois anos e meio depois, ele ainda espera que o projeto se torne realidade.

-- EUROPA

ARGENTEUIL:

Cerveja e queijo aquecem os ânimos dos agricultores que cercam Paris

Cerveja sem espuma e um aroma de queijo fundido paira sobre a rodovia A15 na altura de Argenteuil, a cerca de 10 quilômetros de Paris, onde agricultores passaram uma segunda noite de protestos.

HAIA:

CIJ decide sobre caso entre Ucrânia e Rússia, acusada de 'terrorismo'

O órgão judicial máximo da ONU anunciará, nesta quarta-feira (31), a sua decisão em um caso entre Ucrânia e Rússia, acusada por Kiev de financiar o "terrorismo" e a "discriminação racial", após a anexação russa da Crimeia em 2014.

MOSCOU:

Nadezhdin, o quase desconhecido opositor que pretende desafiar Putin nas urnas

Boris Nadezhdin, de 60 anos, discreto veterano da política russa, surpreendeu ao conseguir mobilizar milhares de russos que desejam a paz na Ucrânia e anunciar que pretende desafiar Vladimir Putin nas eleições presidenciais de março.

-- ÁSIA

BANGCOC:

Três anos após o golpe, militares birmaneses enfrentam dezenas de milícias

Mianmar completa, nesta quinta-feira (1º), três anos de um golpe militar, com o Exército sitiado por dezenas de milícias, que fizeram avanços significativos.

CABUL:

China aproveita vácuo deixado pelo Ocidente no Afeganistão

A China, único país a nomear um embaixador no Afeganistão desde a volta dos talibãs ao poder, cujo governo não é reconhecido internacionalmente, aproveita o vácuo deixado pelas potências ocidentais para acelerar sua estratégia econômica em seu vizinho da Ásia Central.

=== ECONOMIA ===

TÓQUIO:

China supera o Japão como maior exportador mundial de veículos

A China superou o Japão em 2023 como o maior exportador mundial de veículos, segundo os resultados divulgados nesta quarta-feira (31) pela Associação de Fabricantes de Automóveis (JAMA) nipônica.

ANTOFAGASTA:

Transição energética do Chile deixa trabalhadores à deriva

Os abutres pairam sobre Tocopilla, uma cidade mineradora situada entre o Pacífico e as montanhas áridas do Deserto do Atacama. As usinas de carvão fechadas, na região, e os trabalhadores portuários inativos ilustram a rápida transição energética em andamento no Chile.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Universal Music alerta que vai retirar suas canções do TikTok

O grupo Universal Music advertiu que vai retirar suas canções do TikTok, após o rompimento das negociações com a plataforma de vídeos sobre questões como a compensação para artistas e compositores.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

