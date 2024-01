Huthis afirmam que dispararam mísseis contra navio de guerra americano

"A Marinha das Forças Armadas iemenitas, com a ajuda de Deus todo-poderoso, disparou vários (...) mísseis navais contra o destróier americano USS Gravely no Mar Vermelho", afirma o comunicado divulgado pelos huthis.

Os rebeldes huthis do Iêmen anunciaram em um comunicado que dispararam "vários" mísseis contra um navio de guerra americano no Mar Vermelho, poucas horas depois de Washington informar que derrubou um míssil na região.

"Rebeldes huthis apoiados pelo Irã lançaram um míssil de cruzeiro antinavio no Mar Vermelho a partir de áreas do Iêmen controladas pelos huthis", afirma o comunicado do Centcom.

"O míssil foi derrubado pelo USS Gravely. Não foram registrados feridos ou danos", acrescenta a nota.

Os huthis, que integram o "eixo da resistência" antiocidente e anti-israelense de grupos apoiados pelo Irã, executam ataques e prejudicam há vários meses a navegação no Mar Vermelho, o que provoca ações de represália dos Estados Unidos e do Reino Unido.

