Homo sapiens pode ter convivido com Neandertais no norte da Europa

Apesar do frio, os primeiros grupos de Homo sapiens se aventuraram no noroeste da Europa há 45 mil anos, onde poderiam ter convivido com neandertais milhares de anos antes desta espécie desaparecer do continente, segundo estudos publicados nesta quarta-feira (31).

Até o momento não havia registros de vestígios tão antigos do homem moderno nesta região europeia.

A importante descoberta reformula o cenário da colonização do continente pelo Homo sapiens, que eventualmente substituiu as populações locais de neandertais, como todas as outras linhagens humanas arcaicas ao redor do mundo.