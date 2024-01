Guerra no Sudão deslocou 'quase 8 milhões' de pessoas, diz ONU

Em 21 de dezembro, um porta-voz da ONU afirmou que o conflito havia causado "a maior crise de deslocamento do mundo".

Desde 15 de abril de 2023, o Exército do general Abdel Fattah al Burhan e as Forças de Apoio Rápido (FSR, paramilitares) do general Mohammed Hamdan Daglo, ex-número dois do regime militar, enfrentam-se em uma guerra.

Já são mais de 13.000 mortos nesses confrontos, de acordo com um balanço muito subestimado da ONG Armed Conflict Location & Event Data Project.

Desde abril de 2023, a Etiópia, um dos seis países vizinhos do Sudão, acolheu mais de 100.000 pessoas que fugiram dos combates, segundo a ONU. Eles se somam aos cerca de 50.000 refugiados sudaneses já presentes no país.

"Na semana passada, o número de novas chegadas ao Chade ultrapassou os 500.000 desde abril e, no Sudão do Sul, em média 1.500 pessoas atravessam o país diariamente", acrescentou o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados em um comunicado.