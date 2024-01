Comunicado do Business Wire :Empire State Realty Trust, Inc.

'World's Most Romantic Building:' Empire State Building Celebrates Valentine's Day with NYC's Most Romantic Date Experience, Engagement Package, and Film Screenings (Photo: Business Wire)

Comemore o dia mais romântico do ano no "Edifício Mais Romântico do Mundo". O Empire State Building (ESB), a atração número um nos EUA pelos viajantes do Tripadvisor por dois anos consecutivos, anunciou hoje que irá organizar exibições de filmes temáticos; oferecer uma lista de desejos de alto nível no Dia dos Namorados a um casal sortudo; e proporcionar um pacote especial de noivado a casais que planejam se casar em fevereiro.

-- Empire for Two - Este ano, um casal sortudo pode reservar a primeira experiência gastronômica privada do Dia dos Namorados no Empire State Building, que, por um preço de US$ 10 mil, dá acesso a todo o observatório do 86o andar só para eles, bem como um jantar de três pratos combinados com vinhos no alto do exclusivo 102 o andar, que também estará fechado durante todo o dia. Com curadoria e preparação do chefe de cozinha do STATE Grill and Bar, restaurante exclusivo do Empire State Building no térreo, os pratos incluem opções como caranguejo com caviar, filé mignon com crosta de porcini e um delicioso bolo de chocolate, acompanhado por um músico ao vivo e decoração temática. Antes do jantar, o casal irá embarcar em um tour privado pelo Empire State Building com champanhe. O luxuoso pacote de ingressos Empire for Two está disponível para 14 de fevereiro às 20h30 e deve ser reservado até 12 de fevereiro.

-- "Até parece!" - Reúna suas amigas neste Dia de Galentine para uma exibição pontual da comédia citada "Clueless" no 80o andar do Observatório do Empire State Building em 13 de fevereiro. Os fãs poderão desfrutar de bebidas e lanches do Culture POP, Dylan's Candy Bar e Rob's Backstage Popcorn incluídos no ingresso. Os mixologistas irão preparar martinis de café expresso de cortesia (do recém-inaugurado Starbucks Reserve® com 23.000 pés quadrados, localizado na base do edifício), para que os hóspedes possam apreciar o filme antes de contemplar a vista dos observatórios nos 86 o e 102 o andares.

-- "É um sinal" - Canalize o romance de "Sleepless in Seattle", a clássica história de amor dos anos 90 que apresenta cenas filmadas no "Edifício Mais Romântico do Mundo", em uma exibição especial em 14 de fevereiro. Os hóspedes poderão desfrutar da exibição de filmes no 80o andar do edifício com bebidas e lanches de cortesia do Culture POP, Dylan's Candy Bar e Rob's Backstage Popcorn incluídos no ingresso. Em homenagem à sua profunda herança em Seattle, o Starbucks Reserve® servirá martinis expresso de cortesia aos hóspedes antes que recriem a magia do cinema nos observatórios dos 86o e 102 o andares.

-- Felizes para Sempre no Empire - Brinde para sempre com a experiência exclusiva de noivado do ESB em fevereiro. O pacote Felizes para Sempre no Empire inclui uma visita exclusiva com guia ao Observatory Experience; um canto privado e isolado no observatório do 86o andar para fazer a pergunta; e uma garrafa de champanhe para brindar a seu "Sim!"

-- Luzes do Amor - Em 14 de fevereiro, as mundialmente famosas luzes da torre do Empire State Building irão brilhar em um piscar de olhos rosa em seu presente anual do Dia dos Namorados para a cidade de Nova York. Envie uma mensagem de texto CONECTAR274-16 para receber informações em tempo real sobre as luzes da torre do Empire State Building.

"Não há melhor panorama do que as vistas incomparáveis do Empire State Building enquanto você celebra o amor neste Dia dos Namorados", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do observatório do Empire State Building. "Estamos empolgados em oferecer a oportunidade exclusiva para um casal ter nosso emblemático observatório só para eles na data mais romântica da cidade de Nova York."