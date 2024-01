CIJ rejeita acusações da Ucrânia contra a Rússia por 'financiamento do terrorismo'

O máximo órgão judicial da ONU, a Corte Internacional de Justiça (CIJ), rejeitou, nesta quarta-feira (31), a maior parte das acusações da Ucrânia contra a Rússia por "financiamento do terrorismo" no leste do país desde 2014, alegando que os casos apresentados excediam o marco da legislação vigente.

O governo ucraniano acusou a Rússia de ser um "Estado terrorista" e afirmou que o apoio aos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia foi um prenúncio da invasão de fevereiro de 2022.

Segundo Kiev, com várias das suas ações de apoio aos separatistas, Moscou violou a Convenção para a Supressão do Financiamento do Terrorismo.