Americano aguarda a 'Cidade Bitcoin' de Bukele em uma praia de El Salvador

Em Chicago (centro-norte dos Estados Unidos) ele não tinha emprego fixo, dirigia caminhões e trabalhava em fazendas, por isso não hesitou em fazer as malas quando, em setembro de 2021, ouviu a notícia de que a economia dolarizada salvadorenha se tornaria a primeira do planeta a ter o bitcoin como moeda legal.

Sentado em uma rede, enquanto toma café, Keegan conta à AFP sobre seu sonho de ser o primeiro habitante da "Bitcoin City" (Cidade Bitcoin, em tradução livre), no quintal de uma modesta casa de pescador em Playa Blanca, município de Conchagua - 200 quilômetros ao leste de San Salvador.

Quando o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, anunciou a construção da "Cidade Bitcoin", a primeira metrópole "bitcoiner" do mundo, Corbin Keegan deixou sua vida em Chicago, nos Estados Unidos, e decidiu se mudar para El Salvador. Dois anos e meio depois, ele ainda espera que o projeto se torne realidade.

"Haverá a Bitcoin City (...) acho que é bom, vai acontecer. Então vou ficar", afirma Keegan, convencido, com o som de fundo das ondas quebrando na praia, a poucos metros de onde mora.

Em seguida, Bukele explicou, em inglês, que essa cidade impulsionaria a economia salvadorenha e seria construída nas encostas do vulcão Conchagua, cuja energia geotérmica seria usada para abastecer a cidade e os supercomputadores que geram bitcoin.

Em meio a fogos de artifício, Bukele, grande favorito à reeleição nas eleições de domingo, anunciou em 2021 a criação de uma cidade circular de alta tecnologia, com aeroporto, lojas, áreas verdes e um monumento ao bitcoin em sua praça central.

"O lugar onde quero estar automaticamente entrou no meu radar", diz o americano de 42 anos, cercado por galinhas que bicam a comida no quintal.

Ainda não há um único tijolo instalado na "Cidade Bitcoin". Segundo uma pesquisa da Universidade Centro-Americana (UCA) divulgada em janeiro, a moeda virtual - altamente volátil - não é popular entre os salvadorenhos: 88% não a utilizaram em suas transações no ano passado.

Em 2023, seu preço oscilou entre 16 mil e 45 mil dólares (77,4 mil e 217,8 mil reais, na cotação da época).

Mas o governo parece não abandonar a ideia e pretende financiar a construção com parte dos recursos obtidos com a emissão de cerca de 1 bilhão de dólares (4,9 bilhões de reais na cotação atual) em títulos bitcoin, o que pretende fazer no primeiro trimestre de 2024.