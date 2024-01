Zverev é destaque do Aberto do México em Acapulco, reconstruída após furacão Otis

Os tenistas Alexander Zverev, Holger Rune, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas foram confirmados para disputar o Aberto do México-2024, de 26 de fevereiro a 2 de março, no balneário de Acapulco, que se reergueu após ser devastado pelo furacão Otis.

"Os jogadores demonstraram uma solidariedade incrível, todos aqueles que haviam se inscrito antes do Otis nos acompanharão neste torneio", disse Álvaro Falla, diretor do Aberto do México, em entrevista coletiva nesta terça-feira (30).

Desta forma, o torneio de Acapulco confirmou quatro jogadores do 'top 10' do ranking mundial: o alemão Zverev (6º), que foi semifinalista do Aberto da Austrália, assim como o dinamarquês Rune (7º), o americano Fritz (9º) e o grego Tsitsipas (10º).