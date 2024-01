Zona do euro evita recessão por pouco

A zona do euro evitou por pouco uma recessão técnica no segundo semestre de 2023, depois de registrar crescimento zero no quarto trimestre e encerrar o ano com um avanço modesto de 0,5%, anunciou nesta terça-feira (30) a agência de estatísticas Eurostat.

O resultado do quarto trimestre, no entanto, foi superior às expectativas dos analistas da agência Bloomberg e da FactSet, que projetavam uma contração de 0,1% para os últimos três meses do ano, como havia acontecido no terceiro trimestre.

O resultado de 0,5% para o conjunto do ano, porém, ficou levemente abaixo do crescimento de 0,6% que havia sido projetado pela Comissão Europeia, o braço Executivo da UE, em seu último relatório com previsões econômicas.