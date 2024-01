Votação crucial na Espanha sobre anistia para independentistas catalães

"Ainda está sendo negociado e negociaremos até o último minuto para introduzir mudanças" no texto, afirmou em comunicado o partido Juntos pela Catalunha (Junts per Catalunya), de Carles Puigdemont.

A anistia foi a condição inegociável imposta pelos partidos separatistas em troca do seu apoio essencial à reeleição do presidente do governo, o socialista Pedro Sánchez, em meados de novembro.

Esta medida levaria os tribunais a retirarem acusações contra centenas de ativistas e líderes separatistas pelo seu envolvimento na tentativa de secessão da Catalunha em 2017, uma das piores crises políticas na Espanha contemporânea.

Em primeiro lugar, beneficiaria Puigdemont, que era presidente regional catalão na época, e que poderia assim retornar à Espanha, mais de seis anos depois de se instalar na Bélgica, fugindo da Justiça espanhola.

A sessão terá início às 14h00 GMT (11h00 no horário de Brasília) e tudo indicava que o texto seria aprovado sem problemas, graças ao apoio dos deputados socialistas, da extrema esquerda e dos partidos catalão e basco.

No entanto, as dúvidas de última hora do Junts poderiam impedir a sua aprovação e devolver o projeto de lei a uma comissão parlamentar, onde pode ser modificado.

Tudo isso, depois de dois juízes terem pedido, na segunda-feira, a prorrogação da investigação de dois casos que poderiam afetar Puigdemont, um por suposto terrorismo e outro por supostamente manter contatos com a Rússia para obter apoio à independência da Catalunha.