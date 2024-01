Uruguai vence Peru no Pré-Olímpico e torce por empate entre Argentina e Chile

O Uruguai acordou nesta terça-feira (30) com uma vitória por 3 a 0 sobre o Peru no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, após derrotas nos dois primeiros jogos, e espera pelo resultado do duelo entre Argentina e Chile para saber se sobrevive na competição.

Os gols de Luciano Rodríguez, de pênalti (44'), Santiago Homenchenko (45'+1) e Renzo Sánchez (48') deram a vitória à 'Celeste' do técnico Marcelo Bielsa no estádio Misael Delgado, na cidade venezuelana de Valência.

A seleção uruguaia precisa que Argentina e Chile empatem nesta terça-feira para chegar à última rodada do Grupo B com chances de classificação para a fase final da competição.