Televisão australiana pede desculpa por editar foto de deputada

Um canal de televisão australiano se desculpou nesta terça-feira (30) por alterar a foto de uma deputada, que reclamou que a nova versão a mostrava com "seios aumentados" e um vestido mais revelador.

Georgie Purcell, membro da Câmara Alta do Parlamento estadual de Victoria, postou as duas versões da foto, a original e a editada pela 9News Melbourne, que faz parte da Nine Network Australia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na versão editada, que foi ao ar na noite de segunda-feira, seu vestido branco sem mangas se transformou em uma blusa e uma saia, deixando a barriga exposta. Um quadrado cinza claro translúcido transposto sobre parte da foto parece acentuar os seios da deputada.