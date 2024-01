Partido unionista norte-irlandês abre caminho para fim do bloqueio institucional

O Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte abriu a porta para o fim do bloqueio institucional na província ao anunciar, nesta terça-feira (30), um acordo com o governo britânico para a aplicação das regras comerciais pós-Brexit na região. O DUP, partido ultraconservador e ligado à coroa britânica, se retirou em fevereiro de 2022 do governo local e do Parlamento da Irlanda do Norte, Stormont, para protestar contra os controles alfandegários impostos na província a produtos procedentes do restante do Reino Unido. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para o partido unionista, as regras comerciais, estabelecidas entre a União Europeia e Londres após o Brexit, ameaçavam a posição da província dentro do Reino Unido.

Após meses de negociações com o governo britânico, "o resultado foi claro (...) Me ordenaram a seguir adiante com o acordo", declarou o líder do partido, Jeffrey Donaldson, à imprensa em Lisburn, perto de Belfast, onde aconteceu a reunião do DUP. O governo britânico celebrou "um importante passo adiante". Chris Heaton-Harris, secretário de Estado do governo britânico para a Irlanda do Norte "as partes autorizadas a formar um Executivo (na província) se reunirão hoje" (terça-feira). Mary Lou McDonald, líder do partido nacionalista pró-Irlanda Sinn Fein, disse que está "otimista com a possibilidade de que as instituições locais voltem a funcionar antes de 8 de fevereiro", data limite fixada por Londres, e muitas vezes adiada, para a retomada das atividades das instituições. O líder do DUP, no entanto, explicou que o retorno de seu partido ao governo compartilhado com os republicanos dependerá da votação em Londres de um projeto de lei e de um acordo sobre o calendário. Donaldson acrescentou que os detalhes do acordo alcançado com Londres serão revelados em breve.

O acordo de paz da Sexta-Feira Santa, que acabou em 1998 com três décadas de conflito violento na Irlanda do Norte entre unionistas protestantes e republicanos católicos - com quase 3.500 mortos -, estabelece que os dois lados devem compartilhar o poder nas instituições regionais. Não foi possível formar um governo após as legislativas regionais de maio de 2022 porque o DUP se nega a participar, como forma de protesto contra o "protocolo" da Irlanda do Norte. Negociado entre Londres e Bruxelas no âmbito do Brexit, o protocolo mantém a região britânico de fato dentro da união alfandegária europeia e de seu mercado único.