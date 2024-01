Klopp tranquiliza sobre futuro do Liverpool após sua saída

"Não há com o que se preocupar", disse nesta terça-feira (30) o técnico alemão Jürgen Klopp sobre o futuro do Liverpool, quatro dias depois de anunciar sua saída do clube ao final da temporada por razões pessoais.

No domingo, o capitão da equipe, Virgil van Dijk, declarou que está "curioso" para ver como os 'Reds' se sairão sem Klopp e sua comissão técnica. O zagueiro holandês, que ainda tem 18 meses de contrato, foi perguntado sobre seu papel em uma nova era no clube: "É uma grande pergunta. Eu não sei".

Este tipo de dúvida "é totalmente normal", reagiu Klopp em entrevista coletiva, pedindo aos jogadores e torcedores que desconfiem de todo o circo midiático que sua saída irá gerar até o final da temporada.