Fórmula para proteger abelhas de inseticidas é patenteada por colombianos

Trata-se de um líquido derivado de plantas que foi registrado no Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido.

A Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e a Universidade Javeriana da Colômbia também participaram do desenvolvimento dessa fórmula à base de flavonoides, compostos com "propriedades protetoras, antioxidantes e anti-inflamatórias [...] em humanos", detalha o comunicado.

Imobilizadas com pequenos coletes de plástico, várias abelhas consumiram a fórmula através de um funil extremamente fino. O grupo mostrou-se mais resistente aos efeitos adversos causados pelos pesticidas do que aqueles alimentados sem o suplemento.

Os resultados da pesquisa foram publicados no Journal of Experimental Biology em 2022.

Esses insetos são cruciais no processo de polinização, a troca de pólen entre flores que permite a reprodução das plantas.

Enquanto coletam néctar para se alimentar, e graças aos pequenos pelos que revestem seus corpos, as abelhas espalham grãos de pólen nas milhares de flores que visitam diariamente, uma tarefa silenciosa, mas essencial para a sobrevivência de muitas plantas e a segurança alimentar dos humanos.

No entanto, 35% das espécies de insetos no mundo correm risco de extinção, e as abelhas estão entre as principais espécies em perigo devido à atividade humana, de acordo com um documento de 2023 da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO).