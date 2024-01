Copom prepara novo corte da Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) prepara um novo corte de 0,5 ponto percentual da Selic, sua taxa básica de juros, com base no processo de "desinflação" da economia, segundo as previsões para sua primeira reunião do ano, iniciada nesta terça-feira (30).

O Copom divulgará sua decisão na quarta, ao final do encontro, no qual espera adotar o quinto corte consecutivo da Selic desde agosto do ano passado, diante de uma inflação que está cedendo.

Na época, a taxa básica de juros estava no nível máximo de 13,75%, e vem caindo ao ritmo constante de 0,5 ponto percentual por reunião, até se situar nos atuais 11,75% em dezembro.