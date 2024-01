Comunicado do Business Wire :Xsolla

Shurick Agapitov, autor visionário e fundador da Xsolla, divulgou hoje seu novo livro inovador, "Once Upon Tomorrow". Este trabalho pioneiro oferece uma visão transformadora e aspiracional do metaverso, contrastando marcadamente com as narrativas dominantes. O livro de Agapitov é uma jornada instigante pelas possibilidades e o potencial do metaverso, oferecendo uma perspectiva única que diverge das visões frequentemente apresentadas em conferências da indústria e por CEOs de tecnologia.

"Em 'Once Upon Tomorrow', apresento uma visão do metaverso como um espaço vasto, inclusivo e transformador. Não é apenas uma fronteira digital, mas um reino onde a criatividade, a inovação e o empoderamento convergem. Este livro é meu convite a criadores, pensadores e sonhadores de todo o mundo para se juntarem à criação de um futuro onde a tecnologia amplifica o potencial humano e promove um mundo de possibilidades ilimitadas. O metaverso, como o vejo, não se trata de controle ou confinamento, mas de liberar a criatividade coletiva e o espírito empreendedor inerentes a todos nós", declarou Shurick Agapitov, fundador da Xsolla e autor aclamado de 'Once Upon Tomorrow'.

O livro "Once Upon Tomorrow" investiga o potencial inexplorado do metaverso, destacando sua capacidade de unir marcas emergentes e tradicionais, criar experiências inesquecíveis para o consumidor e enriquecer culturas globalmente. Agapitov enfatiza o papel do metaverso na democratização de oportunidades e no acesso igualitário a tecnologias de ponta. Sua visão se estende além da mera inovação tecnológica, ressaltando o potencial do metaverso para empoderar e recompensar criadores de conteúdo em todo o mundo. Além disso, o livro destaca o impacto significativo do metaverso na educação, oferecendo esperança e oportunidades para crianças e adultos em todo o mundo. Agapitov defende um metaverso descentralizado que se afaste do domínio do Vale do Silício, colocando o controle, o potencial de lucro e a liberdade nas mãos das comunidades criativas.

"Once Upon Tomorrow" é mais do que apenas um livro sobre o metaverso; é um roteiro para um futuro em que a tecnologia serve à humanidade em toda a sua diversidade, fomentando a inclusão financeira, social e criativa. Agapitov prevê um futuro onde cada indústria voltada para o consumidor, da moda à saúde e entretenimento, será transformada. O livro também explora o impacto potencial do metaverso em setores business-to-business, educação, planejamento urbano, relações intergovernamentais e esforços sem fins lucrativos.

O insight de Agapitov sobre a evolução da tecnologia, desde os primeiros dias do Instagram e Snapchat até o futuro dos aplicativos imersivos, é um destaque do livro. Ele discute os papéis de vários stakeholders da tecnologia, incluindo provedores de hospedagem da internet, desenvolvedores de sites, especialistas em computação em nuvem, engenheiros de infraestrutura e a necessidade contínua de redes e hardware avançados. "Once Upon Tomorrow" é uma peça visionária que convida os leitores a repensar o metaverso e seu potencial ilimitado.

Para obter mais informações e adquirir o livro, acesse:onceupontomorrow.com

Sobre Shurick Agapitov