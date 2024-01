Comunicado do Business Wire :Murata Manufacturing Co., Ltd.

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (TÓQUIO: 6981) (ISIN: JP3914400001), fabricante líder de componentes passivos, expandiu sua linha com o lançamento da série DFE2MCPH_JL de indutores de potência de grau automotivo com valores de 0,33µH e 0,47µH, projetados especificamente para equipamentos de segurança e trem de força automotivos. Em comparação com os produtos existentes na série Murata DFE2MCAH_J0, a peça de 0,33µH, por exemplo, alcança os mais altos padrões do setor com uma redução de 38% na resistência CC para 18 mOhm, juntamente com um aumento de 31% na corrente nominal para 5,1 A para o mesmo aumento de temperatura. A corrente nominal para uma queda de indutância especificada também é 64% maior, com 6,9 A. Além disso, esse produto atingiu 40 V de tensão suportável, e tudo isso no tamanho de 0806 polegadas com uma faixa de temperatura operacional de -40 °C a +155 °C com redução de corrente.

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] DFE2MCPH_JL Series Power Inductors (Photo: Business Wire)