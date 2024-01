Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen, a organização independente e multidisciplinar de serviços profissionais que mais cresce no mundo, ampliou sua capacidade e equipe de avaliação com a inclusão de empresas colaboradoras na Argentina, Chile, Colômbia e México. O anúncio segue o lançamento da prática de avaliação global da Andersen e a adição de recursos de avaliação no Brasil no ano passado. Essas adições reforçam a plataforma de rápido crescimento da organização na região, que já conta com cobertura tributária e jurídica em mais de 18 países da América Latina. As novas empresas que se juntam à plataforma da Andersen na América Latina incluem: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine -- First Capital Group (Argentina) - Com sede em Buenos Aires, o First Capital Group é uma equipe de profissionais de finanças com mais de 30 anos de experiência no fornecimento de soluções financeiras e de negócios, incluindo serviços de avaliação.

-- Valoriza (Chile) - Com escritórios em Santiago e Miami, a Valoriza é uma empresa independente que fornece avaliações completas e criteriosas com foco em avaliações corporativas e fusões e aquisições para o mercado de médio porte. -- Valuaciones de Chile (Chile) - Com sede em Santiago, a Valuaciones de Chile presta serviços de avaliação independente com foco em imóveis, ativos e máquinas e equipamentos. -- Confianza (Colômbia) - Localizada em Bogotá, a Confianza é especializada em avaliações de máquinas e equipamentos, oferecendo aos clientes da América Latina um suporte abrangente em suas operações financeiras. -- Giron Valuation Services (México) - Operando no Estado do México, a Giron Valuation Services (GVS) é uma equipe de profissionais com ampla experiência no fornecimento de avaliações de empresas e serviços de consultoria financeira para clientes locais e globais. "A avaliação é uma área significativa de crescimento para a Andersen, e você pode esperar nos ver expandir rapidamente nossa prática global de avaliação em outros importantes mercados na América Latina e globalmente", disse Mark L. Vorsatz, presidente e CEO global da Andersen. "Estamos orgulhosos de trabalhar junto a essas empresas enquanto ampliamos nossa oferta global de serviços de avaliação em toda a América Latina", acrescentou Sid Luckenbach, diretor administrativo da prática global de avaliação da Andersen. "Essas novas empresas se encaixam bem na cultura da Andersen, compartilhando nosso compromisso com independência, serviço ao cliente sem emendas, administração e excelência."

A equipe de avaliação global da Andersen trabalha com empresas, fundos, indivíduos de alto patrimônio líquido e escritórios familiares para fornecer avaliações de empresas, ativos tangíveis e intangíveis e títulos complexos para fins fiscais, relatórios financeiros e consultoria de transações. Os clientes da Andersen abrangem uma série de setores com diversas necessidades de avaliação no mundo inteiro. "A América Latina continua sendo um mercado empolgante para o nosso crescimento", disse Leonardo Mesquita, diretor administrativo regional da Andersen para a América Latina. "Nossos clientes estão cada vez mais exigindo avaliações independentes em toda a região, e estamos ansiosos para atender às suas necessidades de avaliação como uma única empresa." A prática global de avaliação da Andersen está presente em mais de 25 países na América do Norte, Europa, América Latina, Oriente Médio e Ásia.

