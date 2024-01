Comunicado do Business Wire :Alvarez & Marsal

A empresa líder global em serviços profissionais, Alvarez & Marsal (A&M), anunciou a nomeação de Annika Melin Jakobsson, baseada em Estocolmo, e Patricia Alonso de la Fuente, baseada em Nova York, como Managing Directors do Grupo de Assessoria em Transações Globais (TAG, na sigla em inglês) dentro de sua prática de Mercado de Capitais & Consultoria Contábil(CMAA). Melin Jakobsson desenvolverá a oferta de CMAA da A&M nos países nórdicos e EMEA (Europa, Oriente Médio e África). Alonso de la Fuente dará suporte à CMAA nos Estados Unidos, Espanha e à sua expansão continuada na América Latina (LatAm). Paul Aversano, líder global de TAG, disse: "Construir nossa oferta de CMAA nos países nórdicos e EMEA, e ao mesmo tempo que a expandimos para os países de língua espanhola, aprimoramos nossas capacidades independentes em mercados de capitais e consultoria contábil para private equity (PE) e clientes multinacionais corporativos que buscam apoio em transações. Após a recente contratação de Ayres Moura como Managing Director de CMAA em São Paulo, a adesão de Annika e Patricia se alinha com nosso plano estratégico de talentos, capacidades e crescimento geográfico". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Melin Jakobsson, líder da prática CMAA dos países nórdicos da A&M, que apoiará esta oferta no EMEA, é especializada em Initial Public Offerings (IPO, na sigla em inglês), cisões de capital (carve-outs), transações de mercado de capitais, governança corporativa, risco, conformidade e todos os aspectos do ciclo de vida de fusões e aquisições (M&A). Ela assessora equipes da diretoria e de gestão, em empresas listadas e privadas, e em IPOs nacionais e internacionais de grande, média e pequena capitalização, além de transações no mercado de capitais. Melin Jakobsson garante a preparação de IPOs para clientes, e, uma vez listadas, o seu alinhamento com os requisitos de governança, risco e conformidade com mercados de capitais e relatórios financeiros.

A exposição global e a experiência local da Patricia Alonso de la Fuente demonstram sua extensa experiência em transações internacionais e multifuncionais. Ela tem seu foco em IPOs, aquisições, desinvestimentos, normas internacionais de contabilidade (IFRS), conversões de princípios contábeis para US GAAP e em questões complexas de contabilidade técnica. Além disso, ela liderou projetos complexos e multifuncionais de fusões e aquisições (M&A) e de IPOs, e desenvolveu soluções holísticas para clientes em vários setores nas Américas e Europa. Phil Mitchell, colíder de TAG no EMEA, observou: "A inexistência de conflitos de auditoria e à plataforma integrada da A&M possibilita nossa área de CMAA atuar de forma independente, maximizando o valor para clientes corporativos e PE. As experiências combinadas da Annika e da Patricia solidificam a nossa oferta global de CMAA e eleva a nossa capacidade de preparação de empresas para vendas (Exit Readiness, em inglês)". Anteriormente, Melin Jakobsson atuou como sócia da EY no grupo de Mercado de Capitais nos países nórdicos e sócia do grupo de Mercado de Capitais da KPMG na Suécia. Durante o seu período na KPMG, ela também atuou como membro de seu conselho de diretores. Antes de ingressar na A&M, Patricia Alonso de la Fuente atuou na KPMG, mais recentemente como sócia em Consultoria de Negócios em Nova York, além de liderar o corredor EUA-LatAm de Mercado de Capitais e Serviços de Consultoria Contábil dessa empresa. Melin Jakobsson e Patricia Alonso de la Fuente, disseram: "Os mercados de capitais são parte do ciclo de vida das transações. Com equipes adaptadas para atender a necessidades e demandas, o modelo de negócios da A&M oferece apoio aos clientes onde quer que estejam nesse ciclo. Em todo o espectro de transações, desde o alinhamento da preparação para a IPO até o planejamento de saídas, agora é hora das empresas e PEs se prepararem". Annika Melin Jakobsson tem mestrado em direito pela Uppsala University e faz parte da equipe sueca de auditores listados na Nasdaq há mais de 10 anos. Ela foi contratada como especialista em mercado de capitais pelo Swedish Institute para a profissão de contabilidade, Accountancy Europe e pelo Center for Business and Policy Studies (Centro de Estudos Empresariais e Políticos).

Patricia Alonso de la Fuente possui bacharelado em administração de empresas pela Complutense University, Madri, e Leeds, Reino Unido. Sobre a Alvarez & Marsal Empresas, investidores e entidades governamentais em todo o mundo recorrem à Alvarez & Marsal (A&M) em busca de liderança, ação e resultados. Empresa privada desde sua fundação, em 1983, a A&M é líder mundial em serviços profissionais, fornecendo serviços de consultoria, aprimoramento de desempenho de negócios e gestão de recuperação. Quando as abordagens convencionais não são suficientes para criar transformação e promover mudanças, os clientes procuram a nossa profunda experiência e capacidade de fornecer soluções práticas para os seus problemas únicos.

Com mais de 9.000 pessoas em seis continentes, entregamos resultados tangíveis para corporações, conselhos de administração, empresas de capital privado, escritórios de advocacia e agências governamentais que enfrentam desafios complexos. Nossos líderes seniores e suas equipes aproveitam a herança de reestruturação da A&M para ajudar empresas a agir de forma decisiva, impulsionar o crescimento e acelerar os resultados. Somos operadores experientes, consultores de classe mundial, ex-reguladores e autoridades do setor com o compromisso compartilhado de indicar aos clientes o que realmente é necessário para transformar a mudança em ativos comerciais estratégicos, gerenciar riscos e gerar valor em cada estágio de crescimento. Sobre o Grupo de Assessoria em Transações Globais da Alvarez & Marsal O Grupo de Assessoria em Transações Globais da A&M fornece aos investidores e credores as respostas necessárias para realizar negócios. Combinamos os profundos recursos operacionais, industriais e funcionais da nossa empresa com a contabilidade financeira e a especialização em impostos de quatro grandes qualidades para avaliar os principais condutores de negócios e focar na causa-raiz de quaisquer problemas críticos relacionados a negociações. Como a maior prática de assessoria em transações fora do Big Four, nossas equipes globais integradas ajudam empresas de capital privado, fundos soberanos, escritórios familiares e fundos de cobertura, bem como adquirentes corporativos, a gerar valor em todo o ciclo de vida do investimento.