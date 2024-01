Com lesão no tornozelo, João Félix é desfalque do Barcelona contra Osasuna

O atacante português do Barcelona, João Félix, sofreu uma entorse no tornozelo direito durante um treino e vai desfalcar sua equipe na quarta-feira contra o Osasuna, em jogo relativo à 20ª rodada de LaLiga, anunciou nesta terça-feira (30) o clube catalão.

O jogador emprestado pelo Atlético de Madrid pode perder as próximas partidas do campeonato e é dúvida para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Napoli, no dia 21 de fevereiro.

A lesão é um novo golpe para o técnico Xavi Hernández, que já teve os desfalques de Marc-André Ter Stegen, Gavi, Alejandro Balde e Raphinha.