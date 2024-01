Antártica, o termômetro mundial sobre a poluição com microplásticos

No frágil e distante ecossistema da Antártica, o pesquisador colombiano Paulo Tigreros submerge uma rede para coletar minúsculas partículas. Ele sabe que a presença de microplásticos em um dos rincões mais bem conservados do mundo é um termômetro sobre a poluição do planeta.

Como uma peneira, a malha permite a passagem da água e retém sólidos que flutuam no Estreito de Gerlache, um canal natural com cerca de 160 quilômetros de extensão que se supõe a salvo da deterioração ambiental que afeta o restante da Terra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tigreros coleta as amostras e, ao voltar para seu seu país, determinará com microscópio e com outros equipamentos se elas contêm microplásticos, partículas feitas de polímeros e outros compostos tóxicos que podem ser tão pequenos quanto um milésimo de milímetro.