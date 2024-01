Vítimas israelenses de supostos crimes sexuais do Hamas devem 'romper o silêncio'

As mulheres israelenses vítimas de supostos crimes sexuais cometidos por membros do grupo islamista palestino Hamas em 7 de outubro passado devem "romper o silêncio", afirmou, nesta segunda-feira (29), a representante especial da ONU para a violência sexual em tempos de conflito, Pramila Patten.

"Tenho uma mensagem para as sobreviventes, tenho uma mensagem para as famílias das vítimas e outro para as testemunhas: por favor, rompam o silêncio, porque seu silêncio constituirá uma autorização para os culpados", declarou Patten durante um encontro com a primeira-dama de Israel, Michal Herzog.

"Estamos aqui para escutá-las com toda segurança e confidencialidade (...) O mundo precisa entender o que realmente aconteceu em 7 de outubro", insistiu, segundo um comunicado da Presidência.