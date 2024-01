Toyota suspende entrega de 10 modelos a diesel por um escândalo de testes manipulados

Este é o problema mais recente para a empresa que vende mais carros no mundo, já envolvida em um escândalo de testes manipulados por outra de suas filiais, Daihatsu, cuja produção está suspensa desde dezembro.

Em março de 2023, a Toyota Industries anunciou que irregularidades haviam sido cometidas nas certificações de emissões de suas empilhadeiras e equipamentos de construção, um dos seus principais negócios, o que provocou um recall dos produtos afetados no Japão.

Uma investigação independente confirmou agora que três motores a diesel produzidos pela Toyota Industries também foram afetados por irregularidades do mesmo tipo.

Durante os testes de certificação, a potência dos três motores a diesel em questão foi medida com programas diferentes dos utilizados para sua produção em série, o que significa que os valores obtidos por suas certificações apresentaram "menos variações", explica a Toyota em um comunicado.

O grupo automobilístico garante que os motores e veículos afetados "respondem aos padrões de rendimento", o que significa que não é necessário parar de utilizá-los.

A Toyota Industries, no entanto, decidiu nesta segunda-feira interromper "temporariamente" as remessas dos motores afetados, e a Toyota dos modelos equipados com tais motores.