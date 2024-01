Tensão cresce entre UE e Hungria por divergências sobre ajuda à Ucrânia

Antes de uma reunião dos ministros dos Assuntos Europeus, vários responsáveis não esconderam sua irritação com a posição do governo húngaro, em meio a rumores de possíveis retaliações.

Luhrmann pediu "endurecimento" dos instrumentos à disposição da UE para forçar a Hungria a respeitar o Estado de Direito.

Um desses instrumentos é a aplicação do Artigo 7 do Tratado UE, que envolve a suspensão dos direitos de um país do bloco por violação "grave e persistente" da democracia ou do Estado de direito.

A vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, observou que será necessário ver "se os líderes têm paciência suficiente para negociar com [o primeiro-ministro húngaro] Viktor Orban, ou se tomam um novo caminho usando o Artigo 7".

Uma cúpula europeia realizada em dezembro não conseguiu chegar a um consenso sobre um pacote de ajuda à Ucrânia no valor de cerca de 50 bilhões de euros (54 bilhões de dólares ou 265,7 bilhões de reais na cotação atual), devido ao veto húngaro. Por conta disso, a nova cúpula foi convocada para quinta e sexta-feiras desta semana.

Nesta segunda-feira, um artigo do jornal Financial Times afirmava que a UE havia preparado um documento que pediria aos líderes europeus que privassem a Hungria de todos os fundos que lhe correspondem, caso o veto à ajuda à Ucrânia não seja levantado na cúpula da UE esta semana.

O ministro húngaro dos Assuntos Europeus, Janos Boka, reagiu com indignação em uma mensagem no Facebook, na qual garantiu que "a Hungria não cederá à chantagem!".