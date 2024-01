TAS suspende patinadora russa Kamila Valieva por 4 anos por doping

O caso não se centrava em saber se Valieva tinha ou não violado o código antidoping, dado que a patinadora nunca contestou seu teste positivo no final de 2021 para trimetazidina, uma substância que melhora a circulação sanguínea e que a Agência Mundial Antidoping (AMA) incluiu em sua lista de produtos proibidos em 2014.

Os resultados da competição da jovem de 17 anos, que a princípio não foi punida pela Agência Russa Antidoping (Rusada) por considerar que ela não havia cometido "nenhuma infração ou negligência", não contarão a partir da data em que a suspensão passa a vigorar, acrescentou o TAS, principal jurisdição do esporte mundial.

A patinadora artística russa Kamila Valieva, cujo teste de doping positivo sacudiu os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, foi suspensa por quatro anos, a contar a partir de 25 de dezembro de 2021, anunciou o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) nesta segunda-feira (29).

Esta substância foi detectada no corpo de Valieva em quantidade ínfima e a patinadora, que então tinha 15 anos, alegou uma "contaminação através dos recipientes" compartilhados com seu avô, que faz tratamento com trimetazidina desde que recebeu um coração artificial e a acompanha nos treinos diários.

O TAS, ao término de uma audiência a portas fechadas que começou em setembro e foi retomada em novembro, considerou que Valieva "não foi capaz de estabelecer" com provas suficientemente convincentes que não se dopou "intencionalmente".

Logo após o anúncio da suspensão, a AMA comemorou o veredicto do TAS e qualificou de "imperdoável" o doping em crianças.

"Os médicos, treinadores e outros membros da equipe de apoio reconhecidos como culpados de administrar substâncias que melhoram o rendimento de menores devem enfrentar a maior severidade do Código Mundial Antidoping", pediu a AMA.