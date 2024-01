Ressurgem as esperanças de cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza

A situação dos civis piora a cada dia na Faixa de Gaza, onde combatentes do Hamas e tropas israelenses voltaram a travar combates "muito violentos" nesta segunda-feira (29), embora ressurjam esperanças de um cessar-fogo após quase quatro meses de guerra.

Em Khan Yunis, no sul de Gaza, considerado por Israel como um reduto do movimento islamista, ocorreram combates "muito violentos", de acordo com vários testemunhos, especialmente perto dos hospitais Naser e Al-Amal, que abrigam milhares de refugiados que fugiram dos combates mais ao norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Israel, as sirenes de alerta soaram em Tel Aviv e no centro do país após o lançamento de foguetes de Gaza, conforme relatado por um jornalista da AFP. O braço armado do Hamas reivindicou os disparos em resposta aos "massacres de civis" no território palestino.