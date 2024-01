Representante da ONU visita Israel após acusações de abuso sexual atribuídas ao Hamas

A representante especial da ONU para a violência sexual em tempos de conflito, Pramila Patten, iniciou, nesta segunda-feira (29), uma visita a Israel, que acusa o Hamas de abusos sexuais e estupros durante o ataque de 7 de outubro.

O Hamas negou as acusações de Israel, que incluem atos de mutilação genital, abuso sexual de menores e necrofilia supostamente cometidos durante o ataque a vários pontos do sul de Israel por comandos do movimento palestino.

As acusações têm como base depoimentos cada vez mais numerosos, recolhidos em uma investigação aprofundada publicada em dezembro pelo jornal americano The New York Times.