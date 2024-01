Petróleo perde impulso afetado pela China

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (29), quando os temores de uma escalada no Oriente Médio viram-se compensados pela liquidação da gigante imobiliária chinesa Evergrande, um movimento percebido como negativo para a demanda.

O barril Brent do Mar do Norte, negociado no mercado europeu e para entrega em março, caiu 1,37%, para 82,40 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos e para entrega no mesmo mês, perdeu 1,57%, para 76,78 dólares.

O dia começou com números positivos, com o mercado reagindo ao ataque com drone cometido no domingo contra bases americanas na Jordânia. Os ataques, reivindicados pela "Resistência Islâmica no Iraque", mataram três militares americanos.