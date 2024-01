Morte de baleia comove cidade da Nova Zelândia

Dezenas de pessoas assistiram nesta segunda-feira(29) ao resgate de uma baleia que morreu após encalhar em uma praia na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia.

A baleia de sete metros morreu nas primeira horas do dia em um banco de areia de um estuário perto da região de Mocks Bay, na costa leste do país, anunciou o Departamento de Conservação.

"Muitas pessoas estão preocupadas. As baleias fascinam as pessoas, especialmente as deste tamanho e tão perto da cidade", contou à Radio New Zeland Daren Grover, do grupo de conservação Project Jonah.