Ministro iraniano visita o Paquistão após bombardeios

O ministro iraniano das Relações Exteriores visitou o Paquistão com a missão de aliviar as tensões após os bombardeios dos dois lados da fronteira que colocaram as relações diplomáticas em risco.

O governo paquistanês divulgou fotos e vídeos do ministro iraniano Hossein Amir-Abdollahian em seu desembarque no domingo em Islamabad, onde ele se reunirá com o chanceler Jalil Abbas Jilani e com o primeiro-ministro interino, Anwaar-ul-Haq Kakar.

O Paquistão efetuou no dia 18 de janeiro um bombardeio aéreo contra o que chamou de "alvos militantes" no Irã, dois dias após ataques similares iranianos contra seu território.