Israel diz que conversas por trégua e libertação de reféns do Hamas foram construtivas

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, descreveu as negociações de domingo, 28, para libertação de reféns sob poder do grupo terrorista Hamas como "construtivas", mas alertou que ainda persistiam "lacunas significativas". Netanyahu declarou que as discussões continuariam esta semana, sinalizando, ao menos, o potencial de progresso em direção a um acordo, à medida que os combates se aproximam do quarto mês.

Após as negociações em Paris, autoridades do Egito e do Catar - dois países que serviram como intermediários desde o início dos combates - deveriam apresentar ao Hamas uma nova proposta de trégua israelense. Uma pessoa com familiaridade sobre as negociações disse que Israel apresentou uma proposta para o Egito e o Catar para levar ao Hamas, cujo ataque mortal de 7 de outubro desencadeou a guerra retaliatória de Israel contra o grupo em Gaza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a discussão, houve progresso suficiente para que Egito e Catar considerassem que valia a pena apresentar a nova proposta ao Hamas, disse a fonte, falando sob condição de anonimato para discutir uma diplomacia delicada.