EUA qualifica de 'ideia irresponsável' volta das colônias israelenses a Gaza (Casa Branca)

Os Estados Unidos condenaram, nesta segunda-feira (29), os comentários "incendiários" de ministros israelenses de extrema direita durante um comício no qual pediram o restabelecimento de assentamentos judaicos na Faixa de Gaza.

"Irresponsáveis, imprudentes, incendiários, me atrevo a dizer", disse o porta-voz à Casa Branca, John Kirby, a respeito destes comentários. No entanto, acrescentou que se tratava apenas de "uma dupla" de ministros do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.