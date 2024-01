Escassez de alimentos e combustível se agrava na Bolívia após uma semana de protestos

Os protestos, que começaram em oito trechos rodoviários, vêm aumentando e não têm sinais de solução. Os manifestantes, liderados pelos cocaleiros, obstruem a passagem com troncos, pedras, pneus e fogueiras.

"Hoje temos 25 pontos de bloqueio no país, gerando uma escassez nacional de alimentos e até de hidrocarbonetos", disse Jhonny Aguilera, vice-ministro do Regime Interior, em comunicado à imprensa.

A Bolívia enfrenta escassez de alimentos e agora de combustível devido aos bloqueios que completam uma semana nesta segunda-feira (29), sem sinais de acordo com os apoiadores de Evo Morales, que exigem a renúncia dos juízes que inabilitaram a sua nova candidatura presidencial para 2025.

Trinta e dois policiais ficaram feridos nos confrontos com os agricultores. Também foram registrados onze detidos e duas pessoas que morreram presas nos bloqueios que separam o leste do oeste do país.

As cidades mais afetadas pela escassez de produtos são La Paz, sede do governo, Cochabamba e Santa Cruz, região produtora e motor econômico do país.

Germán Jiménez, diretor da Agência Nacional de Hidrocarbonetos, alertou contra o risco de acidente com caminhões-tanque carregados de combustível que ficaram presos nos protestos.

"Pode ocorrer uma explosão", disse a autoridade ao canal Unitel.

Os apoiadores de Morales saíram às estradas para pedir a renúncia dos juízes constitucionais, que em dezembro inabilitaram o seu líder para a corrida presidencial de 2025.

Segundo sua decisão, o ex-presidente já cumpriu os dois mandatos permitidos pelas normas.