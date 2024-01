Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje que a Comissão Europeia (CE) aprovou o HYQVIA® (perfusão de imunoglobulina 10% humana com hialuronidase humana recombinante) como terapia de manutenção em pacientes de todas as idades com polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica (PDIC) após estabilização com terapia de imunoglobulina intravenosa (IVIG). A Takeda já tinha anunciado um parecer positivo do Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) em 15 de dezembro de 20231 e a aprovação como terapia de manutenção para adultos com PDIC pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA em 16 de janeiro de 2024.2 Como primeira e única solução de imunoglobulina subcutânea facilitada (fSCIg) para PDIC, o HYQVIA oferece aos pacientes a possibilidade de perfusão até uma vez por mês (a cada duas, três ou quatro semanas), pois o componente da hialuronidase facilita a dispersão e absorção de grandes volumes de imunoglobulina (IG) no espaço subcutâneo entre a pele e o músculo. O HYQVIA pode ser administrado por um profissional de saúde ou autoadministrado no conforto da casa do paciente após o devido treinamento.3 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Após a indicação de aprovação do HYQVIA para a PDIC por parte da FDA, em janeiro de 2024, a aprovação pela CE é um passo crucial para dar às pessoas com PDIC na União Europeia acesso a um tratamento de manutenção com eficácia comprovada que pode ser administrado mensalmente, seja em casa ou no consultório", disse Kristina Allikmets, vice-presidente sênior e chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Unidade de Negócios de Terapias Derivadas de Plasma da Takeda. "Esta indicação ampliada do HYQVIA também reflete o compromisso da Takeda em levar os benefícios de nossas terapias de imunoglobulina a pacientes com distúrbios neuroimunológicos e fornecer opções de tratamento com potencial para impactar positivamente suas vidas e elevar o padrão de atendimento."

A PDIC é uma condição imunomediada adquirida que afeta o sistema nervoso periférico, caracterizada por fraqueza progressiva e simétrica nas extremidades distais e proximais e função sensorial prejudicada nas extremidades.4 O papel da terapia com imunoglobulina (IG) para esta doença rara, debilitante e de progressão lenta ou recidivante foi bem estabelecido5 e é considerado um padrão de tratamento para esta doença complexa e heterogênea nas diretrizes da Academia Europeia de Neurologia/Sociedade de Nervos Periféricos (EFNS/PNS) devido a seus amplos efeitos imunomoduladores e anti-inflamatórios.6 Esta aprovação é baseada em dados do estudo principal de Fase 3 ADVANCE-CIDP 1, que foi um estudo multicêntrico, controlado por placebo e duplo-cego que avaliou a eficácia e segurança do HYQVIA como terapia de manutenção para prevenir recidivas em pacientes com PDIC. O estudo global incluiu 132 adultos com diagnóstico confirmado de PDIC que permaneceram em um regime de dosagem estável de terapia com IVIG por pelo menos três meses antes da triagem. Os resultados mostraram uma redução clinicamente significativa na taxa de recidiva da PDIC com o HYQVIA em comparação com o placebo, sendo 15,5% (IC 95%: 8,36, 26,84) no HYQVIA e 31,7% (IC 95%: 21,96, 43,39) nos grupos placebo. A diferença de tratamento foi de -16,2 (IC 95%: -29,92, -1,27), favorecendo o HYQVIA em relação ao placebo.3 Embora os eventos adversos (EAs) tenham sido mais frequentes com HYQVIA (79,0% dos pacientes) do que com placebo (57,1%), os EAs muito graves (1,6% vs. 8,6%) e graves (3,2% vs. 7,1%) foram menos comuns. A maioria dos EAs foram leves ou moderados, locais, não exigindo suspensão das perfusões e sendo resolvidos sem sequelas. Os EAs mais comuns (relatados em menos de 5% dos pacientes) causalmente relacionados incluíram dor de cabeça e náusea, bem como EAs locais, incluindo dor no local da perfusão, eritema, prurido e edema.7 No geral, o perfil de segurança observado no ensaio ADVANCE-CIDP 1 foi consistente com o Resumo das Características do Medicamento (RCM) existente na UE.3 A autorização de comercialização centralizada no HYQVIA para a PDIC é válida em todos os estados membros da UE, bem como na Islândia, Liechtenstein, Noruega e Irlanda do Norte. O HYQVIA recebeu uma primeira aprovação da CE para o tratamento da imunodeficiência primária (IDP) em 2013 e da imunodeficiência secundária (IDS) em 2020.8 Sobre o HYQVIA® O HYQVIA® (perfusão de imunoglobulina 10% humana com hialuronidase humana recombinante) é um medicamento líquido que contém hialuronidase humana recombinante e imunoglobulinas (IG) e foi aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) como terapia de reposição em adultos, crianças e adolescentes com imunodeficiência primária (IP) e com imunodeficiência secundária (IDS) que sofrem de infecções graves ou recorrentes, tratamento antimicrobiano ineficaz e falha comprovada de anticorpos específicos (PSAF) ou nível sérico de IgG inferior a 4 g/l. Além disso, está aprovado pela EMA como terapia de manutenção em adultos, crianças e adolescentes (0 a 18 anos) com polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica (PDIC) após estabilização com terapia de imunoglobulina intravenosa (IVIG). Nos Estados Unidos, ele foi aprovado para tratar adultos e crianças com dois anos de idade ou mais com IP e também como terapia de manutenção para pacientes adultos com PDIC. O HYQVIA é perfundido sob a pele no tecido adiposo subcutâneo. O HYQVIA contém IG coletadas do plasma humano. As IG são anticorpos que mantêm o sistema imunológico do corpo. O componente da hialuronidase do HYQVIA facilita a dispersão e absorção de IG no espaço subcutâneo entre a pele e o músculo. O HYQVIA é perfundido até uma vez por mês (a cada duas, três ou quatro semanas no caso da PDIC; a cada três ou quatro semanas no caso da IP).

Sobre o programa clínico ADVANCE O ADVANCE-CIDP 1 foi um estudo de Fase 3, multicêntrico, controlado por placebo, duplo-cego para avaliar a eficácia, segurança e tolerabilidade do HYQVIA® (perfusão de imunoglobulina 10% humana com hialuronidase humana recombinante) como terapia de manutenção para prevenir a recidiva na polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica (CIDP). O estudo global incluiu 132 adultos com diagnóstico confirmado de CIDP e que permaneceram em um regime de dosagem estável de terapia com imunoglobulina intravenosa (IVIG) por pelo menos três meses antes da triagem. O endpoint primário do ensaio clínico foi a proporção de indivíduos que sofreram um agravamento da incapacidade funcional, definida como um aumento de ? 1 ponto em relação à pontuação inicial do tratamento prévio subcutâneo (SC) em dois ajustes consecutivos da Incapacidade de Causa e Tratamento de Neuropatia Inflamatória (INCAT). A análise de eficácia primária comparou as taxas de recidiva usando um teste de X2 corrigido para continuidade conduzido no nível de significância estatística de 5%, com dados ausentes imputados como ausência de recidiva. Alguns dos endpoints secundários incluíram tempo até a recidiva conforme definido pela probabilidade de recidiva, efeito nas atividades da vida diária (AVD), segurança e tolerabilidade. Os pacientes foram randomizados para receber HYQVIA ou placebo na mesma dose e frequência de perfusão que o tratamento anterior com IVIG (a cada duas, três ou quatro semanas) por seis meses ou até a recidiva. Os pacientes recidivantes receberam tratamento com IVIG como terapia de resgate por um período de até seis meses. Aqueles que permaneceram livres de recidiva foram convidados a continuar o tratamento com o HYQVIA como parte do ADVANCE-CIDP 3, um ensaio clínico de extensão aberto para avaliar a segurança, tolerabilidade e imunogenicidade a longo prazo do HYQVIA em participantes com PDIC que completaram o ADVANCE-CIDP 1.

Mais informações sobre o estudo clínico ADVANCE-CIDP 1 estão disponíveis em ClinicalTrials.gov sob o identificador de estudo NCT02549170. Solução de 100 mg/ml de HyQvia® (imunoglobulina normal humana) para perfusão por via subcutânea, use INFORMAÇÕES SOBRE PRESCRIÇÃO Antes de receitar, consulte sempre oResumo das Características do Medicamento (RCM) e as informações sobre prescrição de seu país.