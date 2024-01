Comunicado do Business Wire :Insigneo

A Insigneo, uma empresa líder global em gestão de patrimônio, tem o prazer de anunciar a nomeação de Michael Averett como diretor de receita (CRO). Essa função recém-criada, sediada em Miami, será reportada a Javier Rivero, presidente e diretor de operações (COO) da Insigneo. Como CRO, o Sr. Averett supervisionará as facetas geradoras de receita da empresa e conduzirá ativamente a estratégia de crescimento orgânico da empresa. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240129117396/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Michael Averett, Chief Revenue Officer (CRO)

Michael Averett traz para a Insigneo mais de duas décadas de experiência em serviços financeiros, concentrada nos Estados Unidos e na América Latina. Ele ocupou cargos de liderança na Citigroup e liderou equipes que entregaram receitas anuais de mais de US$ 150 milhões e, mais recentemente, como chefe de Desenvolvimento de Negócios da Bolton Global Capital. Sua experiência abrange todas as áreas funcionais do Global Wealth Management, incluindo liderança de equipes internacionais, ambiente regulatório do setor de valores mobiliários, estratégia de negócios e gerenciamento de lucros e perdas, demonstrando um histórico sólido e comprovado no setor de serviços financeiros. Ele tem mestrado em Administração Internacional pela Thunderbird School of Global Management e possui as licenças de investimento Series 7, 9, 10, 24 e 66. Durante sua carreira no Citi, o Sr. Averett, que é fluente em espanhol, viveu no México e na Colômbia, onde adquiriu valiosos insights e experiências que contribuem para sua perspectiva global. "Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas a Michael à nossa crescente família Insigneo; estamos confiantes de que sua experiência e formação complementarão nossa equipe de gestão sênior para contribuir muito para o desenvolvimento futuro e o sucesso da empresa e de nossos clientes." Mencionou Javier Rivero, presidente e COO da Insigneo. "Sinto-me honrado em fazer parte da equipe de liderança da Insigneo e por ter a oportunidade de contribuir para o sucesso contínuo da empresa. Estou ansioso para promover o crescimento da receita e animado para desempenhar um papel na consolidação da posição da Insigneo como uma líder no setor." Comentou Michael Averett, diretor de receita da Insigneo. A adição de Michael Averett à equipe de liderança da Insigneo destaca o impulso contínuo da empresa para atrair os melhores talentos do setor, reforçando seu compromisso com o crescimento e a excelência. Com essa incorporação, a empresa está preparada para o sucesso contínuo, proporcionando uma experiência excepcional à sua rede de profissionais de investimento e posicionando a Insigneo uma líder no setor.

Sobre a Insigneo: A Insigneo é uma empresa líder em gestão de patrimônio internacional que fornece serviços e tecnologias que capacitam os profissionais de investimento a atender com sucesso seus clientes no mundo inteiro. A Insigneo aproveita suas soluções personalizadas, o atendimento ao cliente em primeiro lugar e o relacionamento de custódia com a Pershing do BNY Mellon para fornecer uma plataforma de gestão de patrimônio totalmente integrada e a melhor da categoria. Com mais de US$ 24 bilhões em ativos de clientes, a Insigneo capacita mais de 500 profissionais de investimento que atendem a mais de 30.000 clientes. Para obter mais informações, acesse www.insigneo.com. Observação: as informações fornecidas neste comunicado à imprensa são precisas na data da publicação. Quaisquer atualizações ou alterações após essa data podem não ser refletidas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240129117396/pt/