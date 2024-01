Combates violentos continuam em Gaza, apesar das discussões 'construtivas' para nova trégua

Também ocorre no meio de uma grave disputa entre Israel e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês), que ameaça a existência da agência, assim como a ajuda vital que presta aos palestinos em Gaza e na Cisjordânia ocupada.

Tanto as Nações Unidas como a Organização Mundial de Saúde (OMS) instaram os países doadores a garantir a continuidade da ajuda, apesar do suposto envolvimento de funcionários da UNRWA no ataque do Hamas em 7 de outubro. Vários Estados doadores importantes suspenderam seu financiamento à UNRWA após estas denúncias.

O ataque sem precedentes lançado pelo Hamas em 7 de outubro matou cerca de 1.140 pessoas em Israel, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o movimento islamista - considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e UE - e lançou uma vasta operação militar em Gaza, que deixou 26.422 mortos, a maioria mulheres, crianças e adolescentes, de acordo com o último relatório do Ministério da Saúde do Hamas, divulgado no domingo.

Na frente diplomática, o diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês), William Burns, reuniu-se no domingo em Paris com autoridades do Egito, Israel e Catar, os principais mediadores do conflito.

Israel mencionou discussões "construtivas". Em um comunicado, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que ainda há "discrepâncias" e que novas negociações são esperadas nos próximos dias.