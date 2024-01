Com gols de Michael e Malcom, Al-Hilal vence Inter Miami de Messi e Suárez em amistoso

O Al-Hilal venceu o Inter Miami por 4 a 3 em amistoso disputado nesta segunda-feira (29), em Riade, em jogo com gols dos brasileiros Michael e Malcom para o time saudita e de Lionel Messi e Luis Suárez para a equipe dos Estados Unidos. Os sauditas foram para o intervalo vencendo por 3 a 1, depois de marcarem com Aleksandar Mitrovic (10'), Abdullah Al-Hamdan (13') e Michael (44'), enquanto Suárez descontou para o Inter (34'). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No segundo tempo, o time da Flórida chegou ao empate rapidamente com Messi (54' de pênalti) e David Ruiz (55'), mas Malcom fez o gol da vitória do Al-Hilal na reta final (88').

Com esta derrota para o time de Neymar, que ainda se recupera de grave lesão no joelho e não jogou, o Inter Miami segue sem vencer em seus três primeiros jogos de pré-temporada. Antes, a equipe foi derrotada pelo FC Dallas (1 a 0) e ficou no empate em 0 a 0 com a seleção de El Salvador. Por sua vez, o Al-Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, é o líder isolado da Saudi Pro League, que retorna em fevereiro. O próximo amistoso do Inter Miami será na quinta-feira, contra o Al-Nassr, que marcará um esperado reencontro de Messi com o português Cristiano Ronaldo.

Ainda sem Neymar e com vários jogadores cedidos para disputarem por suas seleções a Copa da Ásia e da Copa Africana de Nações, o Al-Hilal não demorou a se aproveitar da fragilidade da defesa do Inter. O lateral brasileiro Renan Lodi, último grande reforço da equipe saudita, iniciou uma triangulação com os sérvios Milinkovic-Savic e Mitrovic, que abriu o placar com um chute forte cruzado. Com apenas 13 minutos, o Al Hilal já vencia por 2 a 0, depois que Al-Hamdan aproveitou uma bola mal afastada pelo zagueiro Noah Allen para bater firme de esquerda.

Discreto até então, Messi tentou abrir caminho pelo lado esquerdo com Suárez e o lateral espanhol Jordi Alba. O Inter Miami descontou em uma jogada que começou com um lançamento de Alba para o alemão Julian Gressel, que passou para Suárez empurrar para o gol vazio e marcar seu primeiro gol com a camisa do time da Flórida. Quatro minutos depois, Messi aproveitou a desatenção dos defensores sauditas e mandou a bola para as redes, mas desta vez o gol foi bem anulado, já que no início da jogada Suárez estava adiantado ao receber um passe do argentino.