Colômbia renegocia acordos de extradição com França, Canadá e Países Baixos

O ministro se aprofundou no convênio com a França firmado em 1850, quando a Colômbia ainda se chamava Nova Granada.

Com os Estados Unidos, o convênio entrou em vigor em 1982, em pleno auge dos cartéis de Medellín e Cali, os maiores exportadores de cocaína do mundo na época.

O país sul-americano, que é o maior produtor de cocaína do mundo, tem tratados de extradição com cerca de 20 países de América, Europa e Ásia.

Líderes criminosos como Pablo Escobar e Gonzalo Rodríguez Gacha ("El Mexicano") tentaram deter sua aprovação mediante atentados e assassinatos.

Hoje, o porto de Roterdã, nos Países Baixos, é um dos principais destinos da droga produzida na América do Sul. Também o de Antuérpia, na Bélgica, e o de Marsella, na França.

Alguns dos criminosos colombianos mais sanguinários estão presos nos Estados Unidos, como Otoniel, ex-líder do Clã do Golfo; Carlos Lehder, cofundador junto com Escobar do Cartel de Medellín; e os irmãos Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela, chefes do Cartel de Cali.