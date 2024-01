Chile vai inovar o estudo do universo com a maior câmera do mundo

Cercados por montanhas desérticas e sob o céu azul do norte do Chile, os astrônomos do Observatório Vera C. Rubin esperam revolucionar o estudo do universo ao incorporar a um telescópio a maior câmera digital já construída no mundo.

Do tamanho de um veículo para quatro pessoas, e pesando 2,8 toneladas, o sofisticado dispositivo será instalado em um telescópio em construção e será capaz de abranger o céu como nunca antes, disseram à AFP os responsáveis pelo projeto, financiado pelos Estados Unidos.

Com um custo de cerca de 800 milhões de dólares (3,95 bilhões de reais), começará a captar imagens no primeiro semestre de 2025. A cada três dias, fará uma varredura do céu, e repetirá o movimento várias vezes, o que permitirá aos cientistas aprofundar a análise do universo.