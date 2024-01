Chefes da Otan e do Pentágono se reúnem nos EUA por ajuda à Ucrânia

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, se reuniu nesta segunda-feira (29) com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, que está em Washington para pressionar em favor da continuidade do financiamento da luta da Ucrânia contra as tropas russas.

Dezenas de bilhões de dólares em ajuda americana foram enviados à Ucrânia desde a invasão russa há quase dois anos. Não obstante, muitos legisladores republicanos estão reticentes a manter o apoio a Kiev, dizendo que carece de um final claro enquanto a luta contra as forças do presidente Vladimir Putin continua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Stoltenberg e Austin, que liderou a campanha de apoio militar internacional a Kiev, se reuniram no Pentágono, na presença do general Charles "CQ" Brown, o mais alto comandante militar americano, e outros oficiais.