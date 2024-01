Cápsula do tempo centenária escondida sob estátua é descoberta em Haia

As autoridades de Haia abriram oficialmente, nesta segunda-feira (29), uma cápsula do tempo de 99 anos de antiguidade, recém-descoberta sob uma estátua, com documentos e livros sobre as batalhas napoleônicas.

O recipiente de metal foi descoberto por funcionários que trabalhavam na reconstrução do edifício Binnenhof, sede do Parlamento de Haia, escondido entre duas paredes que sustentavam o pedestal de uma estátua do rei Guilherme II.

O prefeito da cidade, Jan van Zanen, usando luvas brancas, abriu oficialmente a cápsula em uma sala lotada de jornalistas e revelou seu conteúdo: cartas, documentos e livros.