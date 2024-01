Campeão do Aberto da Austrália, Sinner se aproxima do Top 3 da ATP

O italiano Jannik Sinner se aproximou do Top 3 do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (29), após o título do Aberto da Austrália.

Com a conquista de seu primeiro Grand Slam, Sinner se colocou a 455 pontos do russo Daniil Medvedev, seu adversário na final em Melbourne, que se manteve na terceira posição do ranking.

O espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, também diminuiu a diferença em relação ao líder da classificação, o sérvio Novak Djokovic. Os dois agora estão separados por 600 pontos.