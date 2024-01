Arteta desmente rumores sobre ida para o Barcelona: 'fake news'

O atual treinador do time catalão, Xavi Hernández, anunciou no sábado que deixará o cargo no meio do ano, depois da derrota na decisão da Supercopa da Espanha, da eliminação da Copa do Rei e com a equipe longe da disputa pelo título no Campeonato Espanhol.

Vários veículos de imprensa da Espanha apontaram no domingo uma possível chegada de Arteta ao banco do Barça no final da temporada.

O técnico do Arsenal, o espanhol Mikel Arteta, desmentiu os rumores que o colocam a caminho do Barcelona, aos quais tachou de 'fake news' nesta segunda-feira (29).

Arteta, que passou pelas categorias de base do Barcelona, tem um perfil que agrada ao clube. Mas o técnico de 41 anos reiterou que seu desejo é permanecer no Arsenal, que busca seu primeiro título do Campeonato Inglês desde 2004.

"Estou no lugar certo. Estou com as pessoas certas", afirmou o espanhol em entrevista coletiva na véspera do duelo contra o Nottingham Forest.

"Eu me sinto muito bem com isso. E, como já disse muitas vezes, estou imerso em uma bela jornada com este clube, com estes jogadores, esta comissão técnica e nossa torcida", afirmou.

"Ainda há muito a fazer aqui. Todos dividimos essa ambição e dá para sentir isso. Queremos mais, não estamos satisfeitos e o clube quer elevar o nível em tudo o que estamos fazendo", acrescentou.

"Estamos neste ponto. Precisamos de todos a bordo para conseguir e eu, com certeza, estou a bordo".

Arteta, que foi auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City, tachou as informações que o colocam a caminho do Barca de "totalmente 'fake news'. Não sei de onde vem e é totalmente falso", afirmou.