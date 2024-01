Agricultores franceses iniciam 'cerco' de Paris

Cerca de 60 quilômetros a noroeste da capital, a rodovia A13 foi parcialmente bloqueada perto de Buchelay e, do outro lado de Paris, foram instalados os primeiros tratores em ambos os lados da A4, na passagem por Jossigny.

Os agricultores franceses concretizaram a sua ameaça e começaram, nesta segunda-feira (29), a bloquear várias rodovias em torno de Paris em tratores para denunciar a sua situação econômica, em uma luta cada vez mais tensa com o governo.

Os agricultores denunciam a queda de receita, as baixas aposentadorias, a complexidade administrativa, a inflação das normas ambientais e a concorrência estrangeira, especialmente o acordo negociado entre a União Europeia e os países do Mercosul.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro, Gabriel Attal, anunciou uma série de medidas, como a eliminação do aumento da taxa do diesel para uso não agrícola e a ajuda a setores em crise, mas o setor considerou-as insuficientes.

O sindicato agropecuário majoritário, FNSEA, e os Jovens Agricultores convocaram um "cerco da capital por tempo ilimitado".

"Aumentamos a pressão porque percebemos que, quando se está longe de Paris, a mensagem não chega", disse o líder da FNSEA, Arnaud Rousseau, à rádio RTL, acrescentando tem um encontro "previsto" com Attal .

O ministro da Agricultura, Marc Fesneau, indicou na rede France 2 que novas medidas seriam anunciadas "em 48 horas".

As autoridades, que até agora evitaram conter os protestos, mobilizaram 15 mil policiais e gendarmes para impedir o bloqueio dos aeroportos parisienses e do importante mercado atacadista de Rungis, a cerca de sete quilômetros da capital, aonde se dirigem aproximadamente 30 tratores que partiram do sudoeste pela manhã.