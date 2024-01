Agricultores franceses iniciam 'cerco' a Paris

Os agricultores permanecerão nessas vias "o tempo que for necessário", disse Luc Smessaert, vice-presidente do sindicato agropecuário majoritário FNSEA, enquanto outros produtores agrícolas organizavam acampamentos improvisados na região de Paris com fardos de palha, cisternas de água e banheiros.

De norte a sul, de leste a oeste, o trânsito foi afetado em oito rodovias na capital da segunda maior economia da União Europeia (UE), com trechos bloqueados em dezenas de quilômetros de Paris, segundo o site Sytadin.

Agricultores franceses cumpriram sua ameaça e começaram a bloquear nesta segunda-feira (29) estradas em torno de Paris, para denunciar sua situação econômica, em uma disputa cada vez mais tensa com o governo.

Cerca de mil agricultores, com mais de 500 tratores, participaram dos bloqueios em torno de Paris, informou uma fonte da polícia à AFP. Em toda a França, "um pouco menos de 10 mil agricultores se mobilizaram hoje, com cerca de 5 mil tratores", acrescentou.

O setor denuncia a queda de receita, as baixas aposentadorias, a complexidade administrativa, a inflação das normas ambientais e a concorrência estrangeira, especialmente o acordo negociado entre a União Europeia e os países do Mercosul.

O FNSEA e os Jovens Agricultores convocaram um "cerco da capital por tempo ilimitado" para pressionar o governo, no marco dos 11 dias de protestos.

A categoria considerou insuficientes as medidas anunciadas na sexta-feira, pelo primeiro-ministro Gabriel Attal, como a eliminação do aumento da taxa do diesel para uso não agrícola e a ajuda a setores em crise.

Símbolo da pressão crescente, o presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu com vários dos seus ministros, depois de ter permanecido em segundo plano desde o início dos protestos, e a porta-voz do governo, Prisca Thevenot, que anunciou novas medidas na terça-feira.

Attal se reuniu hoje com o FNSEA e os Jovens Agricultores, e, de acordo com a presidência, Macron se reunirá nesta semana com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, para conversar sobre o acordo comercial entre a UE e o Mercosul.