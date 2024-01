Três soldados americanos mortos em ataque com drones contra base na Jordânia

Três soldados americanos morreram neste domingo (28) em um ataque com drones contra uma base dos Estados Unidos na Jordânia, anunciou o Exército, a primeira vez que integrantes das Forças Armadas do país faleceram em consequência de fogo hostil desde o início da guerra entre Israel e Hamas.

"Em 28 de janeiro, três membros do serviço americano morreram e 25 ficaram feridos em um ataque unilateral (drone) que atingiu uma base no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

wd/dw/dg/fp