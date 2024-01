Três soldados americanos morrem no Oriente Médio; Biden promete 'resposta'

Três militares americanos morreram e outros 25 ficaram feridos em um ataque com drone na Jordânia, anunciou neste domingo (28) o Exército dos Estados Unidos, enquanto o presidente Joe Biden prometeu que seu país "responderá" aos grupos ligados ao Irã que ele aponta como responsáveis. "Tivemos um dia difícil ontem à noite no Oriente Médio. Perdemos três almas valentes", disse Biden durante uma viagem ao estado da Carolina do Sul, antes de prometer que os Estados Unidos "responderão" ao ataque. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Esta é a primeira vez que membros das forças militares americanas morrem como resultado de fogo hostil desde a retomada da guerra entre Israel e Hamas.

"Em 28 de janeiro, três integrantes do serviço americano morreram e 25 ficaram feridos por um ataque unidirecional [drone] que atingiu uma base no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria", disse o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em comunicado. O porta-voz do governo jordaniano, Muhanad Mubaidin, condenou "o ataque terrorista que teve como alvo uma posição avançada na fronteira com a Síria" e que atingiu as tropas americanas "que colaboram com a Jordânia para combater o terrorismo e proteger a fronteira". Mubaidin esclareceu que nenhum soldado jordaniano ficou ferido ou morto. Biden já havia prometido represálias. "Estamos investigando os fatos", mas "sabemos que [o ataque] foi executado por grupos militantes radicais apoiados pelo Irã, que operam na Síria e no Iraque", disse anteriormente o presidente americano. "Que não haja dúvidas. Faremos responsáveis os envolvidos no momento e da forma que escolhermos", acrescentou.

Play

"Tomaremos todas as medidas necessárias para defender os Estados Unidos, nossas tropas e nossos interesses", afirmou, por sua vez, o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, em um comunicado. Em sua conta no Telegram, a Resistência Islâmica no Iraque, uma aliança de grupos armados pró-Irã que rechaça o apoio dos Estados Unidos a Israel, reivindicou sua responsabilidade pelos "ataques cometidos no domingo ao amanhecer com drones" contra três bases em território sírio, entre elas as de Al Tanf e Rukban, muito próximas entre si, na fronteira com a Jordânia. O porta-voz do Hamas, Sami Abu Zuhri, disse que a morte dos soldados "é uma mensagem para o governo americano de que, a menos que o assassinato de inocentes em Gaza se detenha, pode ter que enfrentar toda a nação" muçulmana.

"A continuidade da agressão americano-sionista em Gaza poderia causar uma explosão regional", acrescentou em uma declaração.