República Democrática do Congo vence Egito nos pênaltis e vai às quartas da CAN

Antes de Gabaski, Mostafa Mohamed, o artilheiro do Egito no torneio, com 4 gols, um por partida, também chutou para fora.

O Egito, atual vice-campeão, se despediu neste domingo (28) da Copa Africana de Nações nas oitavas de final ao perder para a República Democrática do Congo nos pênaltis por 8 a 7 (após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos), em San Pedro, na Costa do Marfim, horas depois de a Guiné ter eliminado a Guiné Equatorial (1-0).

Do lado congolês, Arthur Masuaku isolou sua cobrança.

No tempo regulamentar a partida havia terminado empatada com gols no primeiro tempo de Meschack Elia (37') para a República Democrática do Congo e de Mostafa Mohamed (45'+1, de pênalti) para os 'Faraós'.

Este final cheio de suspense encerrou um jogo sem brilho, entre duas seleções que haviam se classificado para as oitavas com três empates.

A República Democrática do Congo chega às quartas de final ainda sem ter vencido nos 90 ou 120 minutos, mas pode se orgulhar de ter eliminado o Egito, o maior campeão da história da Copa Africana de Nações, com sete títulos.

A RDC vai enfrentar agora a Guiné, que se classificou ao derrotar a Guiné Equatorial por 1 a 0, com um gol marcado nos instantes finais dos acréscimos.

No Estádio Olímpico de Ebimpé, os guineenses jogaram em superioridade numérica a partir do início do segundo tempo, após a expulsão de Federico Bikoro no minuto 55.