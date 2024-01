Longe do topo da tabela, Napoli e Lazio ficam no 0 a 0

O duelo entre Lazio e Napoli, de volta da Arábia Saudita onde disputaram a Supercopa da Itália, terminou empatado sem gols, neste domingo, pela 22ª rodada da Serie A.

A Lazio, que na temporada passada terminou em segundo lugar atrás do campeão Napoli, teve a única boa chance da partida, quando Gustav Isaksen disparou por cima do goleiro Pierluigi Gollini.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com esse empate, o time da capital permanece em sexto lugar com 34 pontos, dois a mais que o Napoli, nono colocado com 32.